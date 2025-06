Arista Networks-Aktie im Minus: Analyst warnt vor starker Konkurrenz durch NVIDIA

• Arista Networks kann Umsatz und Gewinn deutlich steigern• KI als Wachstumstreiber• Analyst sieht zunehmenden Wettbewerbsdruck durch NVIDIA und kostengünstige Whitebox-Anbieter

Arista Networks ist ein Anbieter von datengesteuerten Client-to-Cloud-Netzwerken für große Rechenzentren/AI-, Campus- und Routing-Umgebungen. Das Unternehmen wurde von Andy Bechtolsheim, Ken Duda und David Cheriton gegründet, 2008 auf den Markt gebracht und ging im Juni 2014 an die New York Stock Exchange (NYSE).

Arista steigert Umsatz und Gewinn

Das Unternehmen konnte Anfang Mai starke Zahlen für das erste Quartal 2025 vorlegen. So erzielte Arista einen Umsatz von 2,005 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 27,6 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2024. Der Non-GAAP-Nettogewinn belief sich auf 826,2 Millionen US-Dollar bzw. 0,65 US-Dollar pro verwässerter Aktie gegenüber einem Non-GAAP-Nettogewinn von 637,7 Mio. US-Dollar bzw. 0,50 US-Dollar pro verwässerter Aktie im ersten Quartal 2024 - eine Steigerung von rund 30 Prozent.

Arista profitiert von KI-Hype

Arista ist einer der Profiteure von den Entwicklungen rund um das Thema künstliche Intelligenz. "Mit Beginn des Jahres 2025 treiben KI-, Cloud- und Unternehmenskunden die Netzwerktransformation weiter voran. Trotz der Unsicherheiten rund um die Tarife haben wir im ersten Quartal 2025 erstmals die 2-Milliarden-Dollar-Umsatzgrenze überschritten", wird Jayshree Ullal, Vorstandsvorsitzender und CEO von Arista Networks, in der Pressmitteilung des Unternehmens zitiert. "Aristas Dreiklang aus Innovation, Wachstum und Profitabilität spiegelt sich in unseren Ergebnissen wider."

Chantelle Breithaupt, CFO von Arista, kommentierte die Finanzergebnisse des Unternehmens wie folgt: "Dank der anhaltenden Konzentration auf die Umsetzung konnte Arista seine finanzielle Leistung beibehalten und sowohl ein starkes Wachstum als auch Rentabilität erzielen. Im ersten Quartal 2025 haben wir außerdem mit 787 Millionen US-Dollar die höchste Anzahl an Aktienrückkäufen in der Geschichte von Arista abgeschlossen, was unsere starke Überzeugung vom langfristigen Wert des Unternehmens widerspiegelt."

Analysten insgesamt zuversichtlich

Die Analysten zeigen sich mehrheitlich bullish für Arista Networks. Basierend auf 15 Wall Street-Analysten, die laut TipRanks in den letzten 3 Monaten 12-Monats-Kursziele für Arista Networks angegeben haben, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Arista Networks-Aktie bei 109,38 US-Dollar, mit einer hohen Prognose von 130,00 US-Dollar und einer niedrigen Prognose von 87,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 14,21 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 95,77 US-Dollar (Stand: 12.06.2025). Von den 15 Analysten empfehlen elf die Aktie zum Kauf, während vier dazu raten, das Papier zu halten. Daraus ergibt sich ein moderates Kaufrating.

Citi äußerte sich erst kürzlich zuversichtlich für Arista Networks und bekräftigte, wie Investing.com berichtet, nach einem Webinar des Unternehmens zum Thema künstliche Intelligenz-Netzwerke sowohl seine Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 112,00 US-Dollar für Arista Networks.

BNP Paribas-Analyst sieht zunehmenden Wettbewerbsdruck

Allerdings revidierte BNP Paribas kürzlich ihre Empfehlung für Arista Networks von Outperform nach unten auf Neutral und senkte das Kursziel von 109 US-Dollar auf 106 US-Dollar. Als Grund nannte Analyst Karl Ackerman laut TipRanks den zunehmenden Wettbewerbsdruck durch NVIDIA sowie kostengünstige Whitebox-Anbieter wie Celestica und Accton, die Arista im Bereich der KI-Netzwerke Marktanteile wegnehmen könnten.

Ackerman wies darauf hin, dass sich der Markt für KI-Netzwerke derzeit zügig von InfiniBand hin zu Ethernet entwickelt. In diesem Umbruch würden sich Unternehmen wie NVIDIA gut positioniert sehen, um führend zu werden. Besonders die geplanten Quantum-X-Switches von NVIDIA, die Geschwindigkeiten von 1,6 Terabit unterstützen sollen und in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf den Markt kommen könnten - also etwa ein Jahr früher als vergleichbare Ethernet-Produkte - könnten Aristas kurzfristige Wachstumschancen spürbar begrenzen.

Zudem beschleunige die zunehmende Verbreitung von Rack-Scale-GPU-Architekturen diesen Technologiewechsel und verschaffe NVIDIA sowie weiteren Wettbewerbern Vorteile bei der Durchdringung des Ethernet-Switching-Marktes. Angesichts dieses zunehmenden Konkurrenzdrucks hat Ackerman seine Schätzungen für Aristas KI-Umsatz nach unten korrigiert: Er rechnet nun bis 2027 mit Erlösen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar - zuvor hatte er noch 3,4 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Arista-Aktie im Fokus

Die Arista Networks-Aktie konnte in den letzten Jahren kräftig zulegen. Innerhalb von drei Jahren konnten die Anteilsscheine um etwas mehr als 300 Prozent zulegen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie allerdings etwa 13 Prozent an Wert verloren. Am Freitag notierte die Arista Networks-Aktie im NYSE-Handel letztlich 3,57 Prozent tiefer bei 92,35 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at