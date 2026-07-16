AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
16.07.2026 17:10:55
Why AST SpaceMobile Stock Just Crashed
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) has grand ambitions to offer broadband directly to smartphones anywhere on Earth. Building and launching the satellite array that will provide that technology costs money.AST announced yesterday that it was raising additional funds to support its efforts. The stock is dropping today on that news, down 15.5% as of 11:07 a.m. ET. But investors have more to worry about than just the required capital. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|
14.07.26
|Kurssprung bei der AST SpaceMobile-Aktie voraus? Das meinen Analysten und ein Bullenszenario für 2028 (finanzen.at)
|
17.06.26
|Aktien von AST SpaceMobile und SpaceX nach offenbar erfolgreicher Satellitenmission im Fokus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Raumfahrt-Aktien nach SpaceX-IPO unter der Lupe: Chancen und Risiken für Rocket Lab, Redwire und AST SpaceMobile (finanzen.at)
|
12.05.26
|Vor SpaceX-Börsengang: AST SpaceMobile verfehlt Erwartungen - Rocket Lab-Aktie auch schwächer (finanzen.at)
|
10.05.26
|Ausblick: AST SpaceMobile A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.04.26
|Raumfahrt-Panne trifft Aktie: AST SpaceMobile nach Fehlplatzierung durch Bezos‘ Blue Origin unter Druck (finanzen.at)
|
01.03.26
|Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)