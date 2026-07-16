AST SpaceMobil a Aktie

AST SpaceMobil a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

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16.07.2026 17:10:55

Why AST SpaceMobile Stock Just Crashed

AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) has grand ambitions to offer broadband directly to smartphones anywhere on Earth. Building and launching the satellite array that will provide that technology costs money.AST announced yesterday that it was raising additional funds to support its efforts. The stock is dropping today on that news, down 15.5% as of 11:07 a.m. ET. But investors have more to worry about than just the required capital. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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