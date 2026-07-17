AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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17.07.2026 22:57:08
Why AST SpaceMobile Stock Raced Higher Today
Ending the week on a bullish note, AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) stock closed higher today after an analyst provided an optimistic outlook. Shares of AST SpaceMobile, a developer of a space-based cellular broadband service, had fallen 10.6% from the end of trading last Friday through yesterday's close.Today, however, shares of AST SpaceMobile closed up 5.1%, retreating from an earlier rise of 12.1%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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