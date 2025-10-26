AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
26.10.2025 18:30:00
Why AST SpaceMobile Stock Sank This Week
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) stock lost ground over the last week of trading even though the broader market saw bullish momentum. The satellite communications company's share price ended the week's session down 11.7% from the previous week's market close. Over the same stretch, the S&P 500 gained 1.9%, and the Nasdaq Composite climbed 2.3%.On Oct. 21, AST announced that it was considering raising funds through a new private stock sale. The threat of stock dilution and new debt sent the company's share price tumbling.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|68,00
|3,82%
