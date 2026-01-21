AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
21.01.2026 21:19:27
Why AST SpaceMobile Stock Was Sliding Today
Shares of AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) were moving lower today as the maker of broadband-enabling satellites faced new deep-pocketed competition. Blue Origin, Jeff Bezos's space company, announced its own satellite communications network called TeraWave. Both AST SpaceMobile and rival EchoStar fell on the news.As of 2:25 p.m. ET, the stock was down 13.4%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|99,50
|1,02%