Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
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09.04.2026 18:05:26
Why Atlassian Stock Dropped Today
Shares of workplace software company Atlassian Corporation (NASDAQ: TEAM), author of both Jira and Confluence, tumbled 6.3% through 10:45 a.m. ET Thursday.Guggenheim analyst Howard Ma may be the reason.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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