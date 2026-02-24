Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
24.02.2026 18:21:23
Why Atlassian Stock Just Popped
Is the Great Software Stock Slump of 2026 finally over?IT specialist Atlassian (NASDAQ: TEAM) stock has been on a pronounced downturn, losing 73% of its value over the last 52 weeks. This morning, however, shares of Atlassian bounced back brightly, surging 4.1% through 12:05 p.m. ET.You can thank the friendly analysts at Jefferies for that.
Nachrichten zu Atlassian
Analysen zu Atlassian
