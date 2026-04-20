Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
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20.04.2026 17:32:00
Why Atlassian Stock Rallied Today
Shares of the workplace automation company Atlassian (NASDAQ: TEAM) were climbing today as tech investors reevaluated the recent sell-off of many software stocks. While there wasn't any specific company-related news driving Atlassian stock higher, investors may be starting to agree with a recent Morningstar analysis that found that some leading tech stocks are "undervalued." Atlassian stock was up as much as 6.3% this morning and had gained 4.4% as of 11:28 a.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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