Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
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07.08.2026 19:48:53
Why Atlassian Stock Soared Today
Shares of Atlassian (NASDAQ: TEAM) rocketed higher on Friday after the collaboration and productivity software maker said its artificial intelligence (AI) strategy was working.Image source: Getty Images.Ahead of its earnings report released after the market close on Thursday, Atlassian's stock price was down 32% in 2026. Investors were worried about the threat posed by AI and the potential disruption it could cause to the software developer's business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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