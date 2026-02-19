Avis Budget Group Aktie

Avis Budget Group

WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052

19.02.2026 17:10:37

Why Avis Budget Group Stock Just Crashed

Car rental company Avis Budget Group (NASDAQ: CAR) stock tumbled 21% through 10:40 a.m. ET Thursday after missing badly on its Q4 earnings report last night.Heading into the report, analysts already weren't optimistic, expecting Avis to lose $0.19 per share on sales of $2.7 billion -- but the actual news was much worse. Avis reported a loss per share of $21.25, and on sales of less than $2.7 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
