Axon Holdings Aktie
WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007
|
06.11.2025 20:45:00
Why Axon Enterprise Stock Is Plummeting This Week
Shares of leading public safety technology company Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) are down 18% as of 1 p.m. ET on Thursday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Axon reported solid third-quarter earnings on Tuesday, but adjusted earnings per share fell short of Wall Street's expectations, so the stock slid this week.Regardless of the market's reaction, Axon delivered sales growth of 31%, marking its seventh consecutive quarter of an increase above 30%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
