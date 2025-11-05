Axon Enterprise Aktie
WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018
|
05.11.2025 18:02:38
Why Axon Enterprise Stock Is Plummeting Today
Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) stock is getting hit with a sharp valuation pullback in Wednesday's trading. The company's share price was down 12.1% as of 11:15 a.m. ET, and had been off as much as 20.7% near the market open.Axon published its third-quarter results yesterday afternoon, reporting sales that topped Wall Street's forecast but earnings that fell short of the average analyst target. Investors were also looking for stronger forward guidance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axon Enterprisemehr Nachrichten
|
16:02
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
03.11.25
|Ausblick: Axon Enterprise verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
15.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.at)