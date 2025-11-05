Axon Enterprise Aktie

WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018

05.11.2025 18:02:38

Why Axon Enterprise Stock Is Plummeting Today

Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) stock is getting hit with a sharp valuation pullback in Wednesday's trading. The company's share price was down 12.1% as of 11:15 a.m. ET, and had been off as much as 20.7% near the market open.Axon published its third-quarter results yesterday afternoon, reporting sales that topped Wall Street's forecast but earnings that fell short of the average analyst target. Investors were also looking for stronger forward guidance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
