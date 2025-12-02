Why Bausch Health Companies Stock Rocketed 11% Higher Today

Bausch Health Aktie

On a down Monday for the stock market, Bausch Health Companies (NYSE: BHC) shares rose at a double-digit rate. Investors, cheered by news of a fresh company acquisition, pushed its stock price up by more than 11% on the day.Well before market open, Bausch announced that its Solta Medical aesthetics unit closed a deal to acquire China's Wuhan Shibo Zhenmei Technology. Wuhan is a distributor of Solta's products, so the arrangement effectively moves distribution in-house for the unit.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
