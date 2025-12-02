Bausch Health Aktie
WKN DE: A2JQ1X / ISIN: CA0717341071
|
02.12.2025 01:02:30
Why Bausch Health Companies Stock Rocketed 11% Higher Today
On a down Monday for the stock market, Bausch Health Companies (NYSE: BHC) shares rose at a double-digit rate. Investors, cheered by news of a fresh company acquisition, pushed its stock price up by more than 11% on the day.Well before market open, Bausch announced that its Solta Medical aesthetics unit closed a deal to acquire China's Wuhan Shibo Zhenmei Technology. Wuhan is a distributor of Solta's products, so the arrangement effectively moves distribution in-house for the unit.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bausch Healthmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Bausch Health verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Bausch Health verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Bausch Health gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Bausch Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)