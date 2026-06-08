BellRing Brand a Aktie
WKN DE: A2PSTL / ISIN: US0798231009
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09.06.2026 01:40:05
Why BellRing Brands Dived by Nearly 10% Today
Many investors weren't eager to ring the bell for BellRing Brands (NYSE: BRBR) during Monday's trading session. Shares of the protein products maker slumped by nearly 10%, on news that its stock is being dropped from a high-profile index.After market close on Friday, S&P Global announced the latest quarterly rebalancing of its closely followed S&P family of indexes. One of those lineups that will see adjustments is the one BellRing is currently a part of, the S&P MidCap 400 index. The company's stock is one of five being moved and replaced with new arrivals; the four others are Flex, Coty, Concentrix, and Blackbaud. Those four are being shifted to different indexes more appropriate for their current size. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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