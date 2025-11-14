Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
14.11.2025 22:17:43
Why BigBear.ai Holdings Stock Was Racing Higher This Week
Artificial intelligence (AI) stocks have been wobbly lately; fortunately for BigBear.ai Holdings (NYSE: BBAI), this volatility resulted in a share price rise over the week. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the shares were trading nearly 9% higher week to date near Friday's market close. The key trading session within that stretch of time was Monday, when BigBear.ai both announced a new acquisition and reported its third-quarter earnings. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
