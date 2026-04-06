Biogen Aktie
ISIN: BRBIIBBDR001
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07.04.2026 01:10:50
Why Biogen Stock Got Mashed on Monday
Healthcare company Biogen (NASDAQ: BIIB) wasn't looking very healthy on the stock market on Monday. Investors traded out of its shares after learning that the company plans to book a hefty charge in its first quarter, which will directly affect its bottom line. By the end of the day, Biogen's stock had lost nearly 3% of its value.Before market open, Biogen divulged in a regulatory filing that it expects to record $34 million in pre-tax expenses in its first quarter of this year. These consist of in-process research and development costs, as well as upfront and milestone payments. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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