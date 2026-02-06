Immersion Aktie

Immersion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929096 / ISIN: US4525211078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 18:49:15

Why Bitmine Immersion Technologies Stock Collapsed This Week

Shares of Bitmine Immersion Technologies (NYSEMKT: BMNR) have fallen around 20% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The newly formed cryptocurrency treasury operation focused on Ethereum has fallen alongside a crash in the aforementioned crypto's price this week. In the last month alone, Ether's price has fallen 36%, which is leading to huge unrealized losses on its crypto investment. Despite this, Bitmine continues to buy more Ether for its portfolio. Does that mean you should buy the dip on this stock? Earlier this year, Bitmine got a new start with prominent technology and crypto investors Dan Ives and Tom Lee spearheading an operation to turn the company into a publicly traded cryptocurrency treasury business. However, unlike Strategy and its focus on Bitcoin, Bitmine would be focused on Ether/Ethereum, the second-largest cryptocurrency by market value.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BitMine Immersion Technologies Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Immersion Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Immersion Corp. 5,60 1,82% Immersion Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen