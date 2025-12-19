Immersion Aktie
WKN: 929096 / ISIN: US4525211078
|
19.12.2025 17:56:59
Why Bitmine Immersion Technologies Stock Flipped Into the red This Week
As stock investors, we are all aware that most equities eventually obey the law of gravity. Sure enough, after a brief bull run, Bitmine Immersion Technologies (NYSEMKT: BMNR) saw its shares plunge underwater this week. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, BitMine's stock price was underwater 11% week-to-date as of mid-session trading on Friday.Bitmine is essentially a crypto treasury company with a little equity on top. Far and away its No. 1 asset is Ethereum, of which it is one of the top institutional holders in the world.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
