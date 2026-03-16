BitMine Immersion Technologies Aktie
WKN DE: A3DGNM / ISIN: US09175A1079
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16.03.2026 23:44:01
Why Bitmine Immersion Technologies Stock Rocked the Market on Monday
An investment in crypto company BitMine Immersion Technologies (NYSEMKT: BMNR) is one of the top sideways plays on the value of Ethereum. So when the currency does well, as it has lately, investors tend to welcome any move BitMine makes to expand its holdings.Sure enough, the company's regular Monday update indicated exactly that, and the market reacted by trading its stock up by almost 14%.BitMine announced that morning it held 4,595,562 Ethereum, representing over 3.8% of the cryptocurrency's total supply. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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