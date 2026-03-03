Immersion Aktie
WKN: 929096 / ISIN: US4525211078
|
03.03.2026 01:32:52
Why Bitmine Immersion Technologies Stock Soared Nearly 8% Higher Today
Monday was a good day for cryptocurrency holding companies to publish portfolio updates. In what qualifies as excellent timing, Bitmine Immersion Technologies' (NYSEMKT: BMNR) latest release, which yet again revealed a higher pile of digital money, came early enough that morning to benefit from general crypto optimism in the market. This helped push Bitmine stock to an almost 8% gain on the day. Bitmine's weekly digest of its most crucial assets revealed that the company's total Ethereum holdings have reached 4,473,587. In hard currency terms, this investment is now worth nearly $9.1 billion. That total is up from the week-ago tally of 4,422,659. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Immersion Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Immersion Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Immersion Corp.
|5,25
|1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.