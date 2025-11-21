BitMine Immersion Technologies Aktie

BitMine Immersion Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DGNM / ISIN: US09175A1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.11.2025 01:31:37

Why Bitmine Immersion Technologies Stock Tumbled by Nearly 11% Today

On Thursday, an ongoing cryptocurrency rout and an analyst's deep price target cut put the hurt on Bitmine Immersion Technologies (NYSEMKT: BMNR). The crypto company's shares sank by almost 11% in value that day, a far steeper fall than the 1.6% drop endured by the S&P 500 index.The gloom that has settled on the Cryptoverse in recent days extended to Bitmine, which is a holder of digital currency -- most notably its favored asset, Ethereum.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BitMine Immersion Technologies Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.