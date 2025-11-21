BitMine Immersion Technologies Aktie
WKN DE: A3DGNM / ISIN: US09175A1079
|
21.11.2025 01:31:37
Why Bitmine Immersion Technologies Stock Tumbled by Nearly 11% Today
On Thursday, an ongoing cryptocurrency rout and an analyst's deep price target cut put the hurt on Bitmine Immersion Technologies (NYSEMKT: BMNR). The crypto company's shares sank by almost 11% in value that day, a far steeper fall than the 1.6% drop endured by the S&P 500 index.The gloom that has settled on the Cryptoverse in recent days extended to Bitmine, which is a holder of digital currency -- most notably its favored asset, Ethereum.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
