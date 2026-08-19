Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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19.08.2026 17:59:02
Why Broadcom Stock Crashed Today
Shares of Broadcom (NASDAQ: AVGO) turned lower on Wednesday, falling as much as 5.9%. As of 11:49 a.m. ET, the stock was still down 4.4%.The catalyst that sent the semiconductor specialist lower was news that Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) had struck a major deal with Broadcom's largest customer.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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