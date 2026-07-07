Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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08.07.2026 01:41:32
Why Broadcom Stock Dipped Into the red Today
An analyst's recommendation downgrade didn't do any favors for Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock on Tuesday. That, plus the latest news of a company developing a proprietary artificial intelligence (AI) chip, pushed Broadcom's equity down by almost 1% that trading session. The downgrading party was Austrian bank Erste Group. That morning, its analyst Hans Engel moved his Broadcom recommendation down one peg to hold from buy. It was unclear what price target the pundit set. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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