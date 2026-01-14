Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
14.01.2026 22:37:37
Why Broadcom Stock Sank Today
Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock got hit with a significant pullback in Wednesday's trading. The company's share price fell 4.1% in the daily session. Meanwhile, the S&P 500 declined 0.6%, and the Nasdaq Composite sank 1%.Volatility connected to bank stock earnings dragged the market lower, and Broadcom also faced valuation pressures connected to semiconductor industry news. Despite the U.S. government approving the processors for export, China is reportedly blocking Nvidia's H200 chips from being imported into the country. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!