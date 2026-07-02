Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
03.07.2026 01:53:26
Why Broadcom Stock Slumped Today
On Thursday, a media report that two notable companies were teaming up to develop next-generation microprocessors raised concerns about Broadcom's (NASDAQ: AVGO) future. This, in turn, inspired a cautious sell-off of the chipmaker's stock. By the end of that trading session, the company's shares had declined by more than 2%.That morning, popular tech industry news site The Information published an article stating that artificial intelligence (AI) company Anthropic has started developing its own AI chips. It has also engaged in talks with Korea-based electronics giant Samsung about manufacturing them. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.
Analysen zu Broadcom Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.