24.06.2026 14:45:00

Why Broadcom's Massive AI Bet Could Unlock Powerful Long-Term Growth

Broadcom (NASDAQ: AVGO) is moving deeper into AI infrastructure by helping finance the compute capacity frontier AI labs need. The opportunity looks powerful because demand visibility now stretches into 2028, but investors are already paying a premium for future growth. That makes Broadcom's next phase one of the most important AI stock stories to watch.Stock prices used were the market prices of June 13, 2026. The video was published on June 23, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX leicht -- DAX fester -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegt sich nach oben. Der deutsche Leitindex verzeichnet ebenso leichte Gewinne. Die US-Börsen dürften den Handelstag im Plus beginnen. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen verzeichnet.
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