WKN: 813534 / ISIN: US1167941087

Why Bruker Stock Slumped Monday

Bruker (NASDAQ: BRKR) published its latest quarterly earnings report Monday morning, and despite notching a double beat the company's stock took something of a hit. Its price fell nearly 1% by the closing bell, as investors didn't take kindly to a double miss on full-year guidance. Earlier in the trading session, Bruker dipped as much as 3.9%.Bruker, which specializes in the supply of medical devices and scientific instruments, earned revenue of almost $861 million in its third quarter. This number was down 0.5% from the same period of 2024.
