WKN: 813534 / ISIN: US1167941087

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bruker gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bruker wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,326 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bruker 0,270 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 864,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 846,4 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,760 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

