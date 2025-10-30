Cambium Networks Aktie
Why Cambium Networks Stock Is Skyrocketing Today
Despite a bearish backdrop for the broader market, Cambium Networks (NASDAQ: CMBM) stock is soaring Thursday. The company's share price was up 38.3% as of 1:30 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) was down 0.5%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) was down 1.1%. The stock had been up as much as 130.5% earlier in the session.Cambium's valuation is soaring today following news that its network technologies will be integrated with SpaceX's Starlink service. The stock is now up 534% year to date as of this writing.
