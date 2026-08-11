Cardinal Aktie
WKN: 541506 / ISIN: JP3204800001
|
11.08.2026 17:33:40
Why Cardinal Infrastructure Group Stock Just Crashed
Cardinal Infrastructure Group (NASDAQ: CDNL) stock is getting crushed in Tuesday's trading. Shares were down 25.7% as of 11:30 a.m. ET despite relatively little movement for the broader market. Cardinal published its second-quarter report before the market opened this morning, publishing mixed results that have sent its valuation tumbling. While the company is getting hit with a dramatic valuation pullback, shares are still up roughly 78% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cardinal Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cardinal Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cardinal Infrastructure Group Inc Registered Shs -A-
|38,27
|-36,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX setzt Rekordrally -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte unentschlossen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.