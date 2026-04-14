CarMax Aktie

CarMax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662604 / ISIN: US1431301027

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14.04.2026 20:33:47

Why CarMax Stock Just Crashed

Shares of used-car megastore chain CarMax (NYSE: KMX) tumbled 15.6% through 1 p.m. ET Tuesday, despite beating on both the top and bottom lines in its Q4 2026 earnings report this morning.Heading into the report, analysts forecast CarMax to earn $0.18 per share, non-GAAP, on sales of $5.65 billion. CarMax actually earned $0.34 per share on sales of $5.95 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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