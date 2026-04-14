CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|
14.04.2026 20:33:47
Why CarMax Stock Just Crashed
Shares of used-car megastore chain CarMax (NYSE: KMX) tumbled 15.6% through 1 p.m. ET Tuesday, despite beating on both the top and bottom lines in its Q4 2026 earnings report this morning.Heading into the report, analysts forecast CarMax to earn $0.18 per share, non-GAAP, on sales of $5.65 billion. CarMax actually earned $0.34 per share on sales of $5.95 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CarMax Inc.
|
14.04.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
14.04.26
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 steigen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.04.26
|Ausblick: CarMax stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.04.26
|S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CarMax-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
03.04.26
|S&P 500-Titel CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CarMax von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.03.26
|Erste Schätzungen: CarMax präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)