Carvana Aktie

Carvana für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 16:54:58

Why Carvana Stock Tumbled Today

Shares of Carvana (NYSE: CVNA) were heading lower today as disappointing guidance overcame better-than-expected results in its third-quarter earnings report.The report also comes as investors have been spooked by rising auto delinquencies and the bankruptcy of two major suppliers in the auto parts industry, leading to broader concerns about credit in the industry.As a result, the stock was down 9.6% at 10:19 a.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-mehr Nachrichten