CAVA Group Aktie
WKN DE: A3EGWY / ISIN: US1489291021
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12.08.2026 21:57:38
Why CAVA Group Stock Popped Today
Shares of CAVA Group (NYSE: CAVA) climbed on Wednesday after the Mediterranean-style restaurant chain's healthy sales helped to assuage investors' fears that the Cyclospora outbreak would weigh on its performance.Image source: CAVA Group.CAVA's revenue jumped 31% year over year to $365 million in its fiscal second quarter, which ended on July 12. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu CAVA Group Inc Registered Shs
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23.02.26
|Ausblick: CAVA Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu CAVA Group Inc Registered Shs
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