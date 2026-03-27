Celcuity Aktie

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WKN DE: A2JAAX / ISIN: US15102K1007

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27.03.2026 01:05:32

Why Celcuity Stock Popped Today

On Thursday, Celcuity (NASDAQ: CELC) issued its final business update and set of financial results for 2025. Investors were particularly encouraged by the clinical-stage biotech's far narrower-than-expected net loss for the year's final quarter, and expressed their appreciation by bidding the stock up by more than 4% on the day. Celcuity, which is currently in a pure research and development phase, did not report any revenue for either the fourth quarter or the full-year 2025. During the quarter, its operating expenses increased to over $49 million from over $36 million in the same period of 2024. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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