Celestica Aktie
WKN: 914782 / ISIN: CA15101Q1081
|
28.04.2026 20:21:42
Why Celestica Stock Is Plummeting Today
Celestica (NYSE: CLS) stock is falling fast in Tuesday's trading. The technology company's share price was down 15.7% as of 2:20 p.m. ET. The S&P 500 was down 0.6% at the same point in the daily session, and the Nasdaq Composite was down 1.1%. Celestica published its first-quarter results after yesterday's market close and reported sales and earnings for the period that beat Wall Street's targets. Despite performance beats in Q1 and seemingly solid forward guidance, the stock is getting hit with a big valuation pullback today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celestica Inc. (Sub Voting)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Celestica Inc. (Sub Voting)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.