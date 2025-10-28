Celestica Aktie
WKN: 914782 / ISIN: CA15101Q1081
|
28.10.2025 18:54:44
Why Celestica Stock Is Soaring Today
Celestica (NYSE: CLS) stock is roaring higher in Tuesday's trading. The company's share price was up 7.8% as of 1:30 p.m. ET. The technology hardware specialist's stock had been up as much as 17.8% earlier in the day's trading. Meanwhile, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) had risen 0.2%, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) was up 0.6%.Celestica published its third-quarter results after yesterday's market close, and sales and earnings for the period came in far better than anticipated. The company also raised its full-year guidance and set some promising targets for 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celestica Inc. (Sub Voting)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Celestica Inc. (Sub Voting)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!