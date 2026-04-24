Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
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25.04.2026 00:16:19
Why Charter Communications Stock Plummeted Today
Charter Communications (NASDAQ: CHTR) stock got crushed in Friday's trading following the company's latest quarterly report. The telecom player's share price closed out the day's trading down 23.1%. Charter Communications' first-quarter report arrived with a big earnings miss despite sales that were better than expected, and the company's forward guidance proved even more worrying for investors. With today's dramatic pullback, the stock is now down roughly 14% in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Charter Inc (A) (Charter Communications)
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