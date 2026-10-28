WAREHOUSE Aktie
WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000
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28.10.2026 17:34:20
Why Chefs' Warehouse Stock Popped Then Dropped
The Chefs' Warehouse (NASDAQ:CHEF) stock has been bouncing around quite a bit Wednesday. Shares of the specialty foods distributor tumbled 12% at the opening bell despite having just reported an earnings beat in the morning. Shares rebounded briefly, recovering their opening losses and jumping to near a 5% gain... before performing yet another U-turn and giving back most of the gains.
As of 12:20 p.m. ET, Chefs stock is up 1.5%.
Image source: Getty Images.
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