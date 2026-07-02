W Investments Aktie
WKN: 903310 / ISIN: PLARIEL00046
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02.07.2026 17:23:13
Why Circle Internet Group Stock Is Rising Today
Shrugging aside an analyst's bearish new opinion on Circle Internet Group (NYSE: CRCL), investors are bidding the company's shares higher today. A popular growth investor made several investments in Circle, an issuer and operator of stablecoins, yesterday, and that seems to be sufficient motivation for investors to click the buy button themselves today.As of 10:31 a.m ET, Circle shares are up 7.3%, retreating from an earlier 11.8% rise.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Circle Internet Group
|58,10
|2,74%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
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