Clarivate Aktie
WKN DE: A3CR9K / ISIN: JE00BM91P354
|
27.02.2026 17:00:18
Why Clarivate Stock Is Skyrocketing This Week
Paring back some of the 33% loss that it had suffered through the first three weeks of trading in February, shares of Clarivate (NYSE: CLVT) are soaring this week. In addition to reporting strong fourth quarter 2025 financial results, the company, a provider of research databases and brand management tools, provided auspicious 2026 guidance.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, Clarivate stock is up 29.9% from the end of trading last Friday through 10:55 a.m. ET today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Clarivate PLC Conv Pref Registered Shs 2021-01.06.24
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Clarivate PLC Conv Pref Registered Shs 2021-01.06.24
