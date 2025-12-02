Clean Harbors Aktie
WKN: 876514 / ISIN: US1844961078
|
02.12.2025 23:41:12
Why Clean Harbors Stock Triumphed on Tuesday
Environmental and industrial services company Clean Harbors (NYSE: CLH) was cleaning up on the stock market Tuesday, with a nearly 5% gain in price on the day. That was mainly due to a new set of contracts it won for a project deep in the Pacific Ocean. That morning, Clean Harbors announced it had been awarded a series of contracts collectively worth $110 million at the U.S. military's Joint Base Pearl Harbor-Hickam (JBPHH) in Hawaii. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clean Harbors Incmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Clean Harbors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Clean Harbors öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Clean Harbors Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Clean Harbors Inc
|204,60
|4,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.