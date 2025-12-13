Clear Secur a Aktie

WKN DE: A3CTH8 / ISIN: US18467V1098

13.12.2025 01:53:59

Why Clear Secure Stock Rocketed 13% Higher Today

Clear Secure (NYSE: YOU), the company behind the Clear traveler verification system that's a common sight at U.S. airports, had an excellent session on the stock exchange Friday. Its share price ballooned by over 13%, a surge largely driven by a recommendation upgrade from a top bank. JPMorgan Chase unit J.P. Morgan was the upgrading party, in the person of analyst Cory Carpenter. He upgraded his recommendation on Clear Secure to overweight (buy, in other words) from his previous neutral rating. Furthermore, he also increased his price target by 20% to $42 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
