ISIN: ARDEUT115409

03.03.2026 19:41:17

Why Coeur Mining Stock Crashed Today

Coeur Mining (NYSE: CDE) stock tumbled 11.2% through 1:30 p.m. ET Tuesday. As you've probably heard, there's conflict in the Middle East. Ordinarily, investors flee to gold and silver as safe havens in troubled times. At first, that's how the story appeared to be playing out this time as well.Problem is, gold and silver prices are tanking today, and now investors are selling this gold mining stock. (Coeur also mines silver.)Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
