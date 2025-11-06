Coherent Aktie
Why Coherent Stock Is Skyrocketing Today
Coherent (NYSE: COHR) stock is posting huge gains Thursday despite bearish momentum for the broader market trading. The company's share price was up 18.2% as of 2:15 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 had fallen 1.2%, and the Nasdaq Composite was down 1.5%.Tech stocks are seeing big pullbacks in today's trading, but Coherent is defying gravity thanks to a strong quarterly report. Performance beats in its fiscal first quarter connected to artificial intelligence (AI) and strong forward guidance are helping the stock surge higher.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
