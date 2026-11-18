CoinShares (NASDAQ:CSHR) stock jumped as much as 14.3% on Wednesday morning, peaking at 10:50 a.m. ET. The digital asset management company reported third-quarter results early in the morning, crushing some analyst estimates and missing others. Overall, investors liked what they saw.

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The average analyst expected unadjusted earnings of $0.17 per share on roughly $31.1 million in revenues. CoinShares reported earnings of $0.28 per share, up from $0.25 per share in the year-ago period. Revenues fell 45% year-over-year to $27.7 million.

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