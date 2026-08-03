The Market Aktie

The Market für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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03.08.2026 22:28:50

Why Commvault Systems Rocked the Market Today

A new tie-up with a huge name in the tech sector was a key factor driving up the price of Commvault Systems (NASDAQ: CVLT) stock on Monday. The data protection specialist also benefited from general investor bullishness on the tech sector. At market close, Commvault's stock was up by more than 6%. Commvault kicked things off before market open by announcing a new collaboration with an old partner, core Alphabet unit Google. Under the terms of the deal, Commvault's Threat Scan software will be integrated into the Google Threat Intelligence security solution. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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