CommVault Systems Aktie
WKN DE: A0JL3S / ISIN: US2041661024
|
28.10.2025 18:12:00
Why Commvault Systems Stock Is Plummeting Today
Shares of data protection and recovery specialist Commvault Systems (NASDAQ: CVLT) are down 17% as of 11 a.m. ET on Tuesday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The cybersecurity company reported second-quarter earnings this morning and saw revenue grow by 18%, which exceeded analysts' expectations. However, Commvault's earnings came up shy of what Wall Street was hoping for, so the stock sold off today.Looking at things from a longer-term Foolish perspective, the stock may have slightly missed on 90 days' worth of expected profits, but Commvault's actual operations only grew more robust during the quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CommVault Systems IncShsmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: CommVault Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: CommVault Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: CommVault Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: CommVault Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)