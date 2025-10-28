CommVault Systems Aktie

CommVault Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL3S / ISIN: US2041661024

28.10.2025 18:12:00

Why Commvault Systems Stock Is Plummeting Today

Shares of data protection and recovery specialist Commvault Systems (NASDAQ: CVLT) are down 17% as of 11 a.m. ET on Tuesday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The cybersecurity company reported second-quarter earnings this morning and saw revenue grow by 18%, which exceeded analysts' expectations. However, Commvault's earnings came up shy of what Wall Street was hoping for, so the stock sold off today.Looking at things from a longer-term Foolish perspective, the stock may have slightly missed on 90 days' worth of expected profits, but Commvault's actual operations only grew more robust during the quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
