Crinetics Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2JQTJ / ISIN: US22663K1079
|
07.11.2025 22:16:00
Why Crinetics Pharmaceuticals Stock Was Sliding on Friday
The stock of biotech Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ: CRNX) wasn't ending the trading week on a high note. In late-session action on Friday, the company's share price was down by more than 8% on a quarterly earnings report that clearly wasn't impressing the market. By comparison, the benchmark S&P 500 index was underwater by only 1.1% at that point.For its third quarter, Crinetics earned $143,000 in revenue, derived fully from a licensing agreement with Japanese pharmaceutical company Sanwa Kagaku Kenkyusho. The deal with the company's Asian peer covers Crinetics' acromegaly treatment paltusotine (brand name: Palsonify), which was approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) in late September. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crinetics Pharmaceuticals Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Crinetics Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Crinetics Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Crinetics Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Crinetics Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Crinetics Pharmaceuticals Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Crinetics Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|33,00
|-11,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.