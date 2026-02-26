D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
26.02.2026 16:25:48
Why D-Wave Quantum Stock Popped Thursday Morning
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) may be looking to 2026 as its breakout year. The quantum computing company saw revenue grow 179% in 2025, and closed out the year with accelerated bookings. Shares jumped more than 10% after its fourth-quarter report was released. Even after paring some of those gains, D-Wave stock remained higher by 4.7% at 10:22 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
