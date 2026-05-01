Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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01.05.2026 16:11:57
Why Delek U.S. Holdings Is Rising This Week
Powering past the 1.4% rise that the S&P 500 has logged from the end of trading last Friday through yesterday's market close, shares of downstream energy specialist Delek U.S. Holdings (NYSE: DK) are ripping higher thanks to the company's recent reporting of strong first-quarter 2026 financial results.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, Delek U.S. Holdings is up 17.5% from the close of last Friday's trading session through the end of yesterdays' trading.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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